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Расписание матчей итальянской Серии А 25 августа

Расписание матчей итальянской Серии А 25 августа
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Сегодня, 25 августа, во 2-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

25 августа, воскресенье:

  • 19:30 мск. «Торино» — «Аталанта»;
  • 19:30 мск. «Фиорентина» — «Венеция»;
  • 21:45 мск. «Наполи» — «Болонья»;
  • 21:45 мск. «Рома» — «Эмполи».

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал миланский «Интер». Подопечные Симона Индзаги набрали 94 очка в 38 матчах. На второй строчке расположился «Милан», который заработал 75 баллов. Замкнул тройку лидеров туринский «Ювентус», набравший 71 очко.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионат Италии покинули «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана».

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