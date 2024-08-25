Расписание матчей итальянской Серии А 25 августа

Сегодня, 25 августа, во 2-м туре итальянской Серии А сезона-2024/2025 состоятся четыре матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

25 августа, воскресенье:

19:30 мск. «Торино» — «Аталанта»;

19:30 мск. «Фиорентина» — «Венеция»;

21:45 мск. «Наполи» — «Болонья»;

21:45 мск. «Рома» — «Эмполи».

По итогам минувшего сезона чемпионом Италии стал миланский «Интер». Подопечные Симона Индзаги набрали 94 очка в 38 матчах. На второй строчке расположился «Милан», который заработал 75 баллов. Замкнул тройку лидеров туринский «Ювентус», набравший 71 очко.

По итогам минувшего розыгрыша чемпионат Италии покинули «Фрозиноне», «Сассуоло» и «Салернитана».

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: