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Расписание матчей АПЛ 25 августа

Расписание матчей АПЛ 25 августа
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Сегодня, 25 августа, во 2-м туре английской Премьер-лиги сезона-2024/2025 состоятся три матча. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

16:00 мск. «Вулверхэмптон» — «Челси»;

16:00 мск. «Борнмут» — «Ньюкасл Юнайтед»;

18:30 мск. «Ливерпуль» — «Брентфорд».

На данный момент турнирную таблицу чемпионата Англии возглавляет «Манчестер Сити». Подопечные Хосепа Гвардиолы набрали шесть очков после двух сыгранных матчей. На второй строчке находится «Брайтон энд Хоув Альбион», также набравший шесть очков. Тройку лидеров замыкает лондонский «Арсенал» (6). Шесть команд всё ещё не набирали очки в текущем сезоне АПЛ — «Челси», «Саутгемптон», «Вулверхэмптон», «Кристал Пэлас», «Ипсвич» и «Эвертон».

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