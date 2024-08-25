Расписание игр чемпионата Франции 25 августа

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Сегодня, 25 августа, во 2-м туре французской Лиги 1 сезона-2024/2025 состоятся пять матчей. Представляем вашему вниманию расписание встреч, которые пройдут в указанный день.

25 августа, воскресенье:

«Ланс» — «Брест» — 16:00 мск;

«Ницца» — «Тулуза» — 18:00 мск;

«Нант» — «Осер» — 18:00 мск;

«Страсбург» — «Ренн» — 18:00 мск;

«Марсель» — «Реймс» — 21:45 мск.

Напомним, по итогам минувшего сезона чемпионом Франции стал «ПСЖ». Подопечные Луиса Энрике набрали 76 очков после 34 туров. На второй строчке расположился «Монако», заработавший 67 очков. Замкнул тройку лидеров «Брест» (61 очко).

На момент выхода новости первое место в Лиге 1 занимает «ПСЖ», который набрал шесть очков в двух матчах. На второй строчке располагается «Лилль» (6). Замыкает тройку лидеров «Монако» (6).

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: