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Хавбек ЦСКА Обляков высказался о вызове в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом

Хавбек ЦСКА Обляков высказался о вызове в сборную России на матчи с Вьетнамом и Таиландом
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Полузащитник московского ЦСКА Иван Обляков прокомментировал своё попадание в расширенный состав сборной России на сентябрьский учебно-тренировочный сбор. В его рамках российская национальная команда сыграет с Вьетнамом (5 сентября) и Таиландом (7 сентября).

«Хорошо, что есть игроки в нашей команде, которые вызываются в сборную. Несмотря на то что будем играть с Вьетнамом и Таиландом, будем работать. Сезон идёт, он только начался, переходит в разгар. Отдыхать будем в отпуске», — сказал Обляков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Дрёмовой.

В 2022 году сборная России была отстранена от международных соревнований из-за ситуации на Украине по решению ФИФА и УЕФА. Аналогичная ситуация с баном произошла и на клубном уровне — команды РПЛ не принимают участия в еврокубках. Сборную России тренирует Валерий Карпин, который возглавил команду летом 2021-го, сменив на этом посту Станислава Черчесова.

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