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Игрок «Зенита» Барриос: со «Спартаком» получился хороший матч

Игрок «Зенита» Барриос: со «Спартаком» получился хороший матч
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Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вильмар Барриос поделился мнением о минувшем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который завершился со счётом 0:0.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Спартак» очень хорошо начал как команда, у которой сейчас новый тренер. Мы не показали наш лучший футбол в первом тайме, но во втором нашли больше свободного места. Но после красной карточки Эраковича игра немного поменялась.

Но в конце концов получился хороший матч. Это классическое противостояние для нас и «Спартака», никто не хотел проигрывать. Но сейчас нам надо немного отдохнуть и готовиться к кубковой игре», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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