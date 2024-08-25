Игрок «Зенита» Барриос: со «Спартаком» получился хороший матч

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Вильмар Барриос поделился мнением о минувшем матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги с московским «Спартаком», который завершился со счётом 0:0.

«Спартак» очень хорошо начал как команда, у которой сейчас новый тренер. Мы не показали наш лучший футбол в первом тайме, но во втором нашли больше свободного места. Но после красной карточки Эраковича игра немного поменялась.

Но в конце концов получился хороший матч. Это классическое противостояние для нас и «Спартака», никто не хотел проигрывать. Но сейчас нам надо немного отдохнуть и готовиться к кубковой игре», — сказал Барриос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

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