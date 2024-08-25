Бывший вратарь «Крыльев Советов» Лобос: я не боялся ехать в Россию

Бывший вратарь «Крыльев Советов» чилиец Эдуардо Лобос заявил о том, что не обращает внимания на политическую ситуацию при планировании поездок в Россию.

— Многие иностранцы до сих пор боятся приезжать в Россию из-за политической ситуации. У вас не так?

— Я не боялся ехать в Россию. Я всегда говорю, что в моей карьере было два важнейших клуба: «Коло-Коло» и «Крылья Советов». Для меня удовольствие и наслаждение приехать в Самару вне зависимости от политической ситуации, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».