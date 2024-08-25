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Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
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17:30 Мск
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«Динамо» М — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

«Динамо» М — «Краснодар»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московское «Динамо» и «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина». В качестве главного арбитра встречи выступит Сергей Карасёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 17:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Динамо» занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Краснодар» заработал девять очков и располагается на седьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «быки» обыграли московский клуб со счётом 3:1. Во втором круге «Краснодар» победил со счётом 1:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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