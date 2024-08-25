Сборная России поздравила Алексея Миранчука с дебютом в МЛС

Пресс-служба сборной России по футболу в официальном телеграм-канале опубликовала пост, в котором поздравила полузащитника Алексея Миранчука с дебютным матчем за «Атланту Юнайтед» в МЛС.

В публикации содержалось несколько фотографий россиянина с матча, в котором его команда уступила со счётом 0:2 «Лос-Анджелес Гэлакси».

«С дебютом, Лёша», — гласит подпись под постом с двумя эмодзи в виде сердец.

Напомним, Миранчук начал игру на скамейке запасных и появился на поле на 62-й минуте матча вместо Дакса Маккарти. В концовке встречи при счёте 0:2 россиянин получил мяч на подступах к штрафной, резко развернулся и красивым ударом из-под звёздного Марко Ройса по дуге направил мяч в девятку, однако попал в перекладину.

Напомним, «Атланта» объявила о переходе Миранчука 30 июля. Его контрактное соглашение с клубом из США рассчитано до 2027 года. В минувшем сезоне российский футболист принял участие в 42 матчах за «Аталанту» во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и девятью результативными передачами.