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«Локомотив» — «Ростов»: во сколько начнётся матч РПЛ, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра встречи выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «Ростов» обыграл железнодорожников со счётом 1:0. Во втором круге московский клуб победил жёлто-синих со счётом 1:0.

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