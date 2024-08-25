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«Локомотив» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00 мск

«Локомотив» — «Ростов»: текстовая онлайн-трансляция матча РПЛ начнётся в 20:00 мск
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 6-го тура Российской Премьер-Лиги, в котором встретятся московский «Локомотив» и «Ростов». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена (Локомотив)». В качестве главного арбитра выступит Владимир Москалёв. Стартовый свисток судьи прозвучит в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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П1
X
П2

«Локомотив» занимает третье место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 12 очков за пять матчей. «Ростов» заработал восемь очков и располагается на восьмой строчке. На первом месте находится санкт-петербургский «Зенит», у которого 14 очков за шесть игр.

В первом круге минувшего сезона РПЛ «Ростов» обыграл железнодорожников со счётом 1:0. Во втором круге московский клуб победил жёлто-синих со счётом 1:0.

Календарь РПЛ
Турнирная таблица РПЛ
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