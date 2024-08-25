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Эдуардо Лобос: для меня матч «Терек» — «Крылья Советов» не договорной

Эдуардо Лобос: для меня матч «Терек» — «Крылья Советов» не договорной
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Экс-вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос уверен, что нашумевший матч 2009 года между его бывшей командой и грозненским «Тереком» не носил договорного характера.

— О матче 2009 года «Терек» — «Крылья Советов» Слуцкий говорил, что существовали договорённости на ином уровне. Что спустя время можете рассказать о нём вы?
— Для меня нет проблем говорить об этом матче. Его очень много обсуждали тогда и вспоминают до сих пор. Было много разговоров о том, что это мог быть договорной матч. Но, по моим ощущениям, мы очень плохо сыграли. Проиграли. Потом пошли эти разговоры. Но для меня это не был договорной матч. Это был матч, который мы очень плохо провели и проиграли, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».

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