«Реал» М — «Вальядолид»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Реал» и «Вальядолид». Игра пройдёт на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Виктор Гарсия Вердура. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч Футбол 2». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Реал» занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги «сливочные» сыграли вничью с «Мальоркой» (1:1). «Вальядолид» заработал три очка и располагается на шестой строчке. В 1-м туре эта команда обыграла «Эспаньол» со счётом 1:0. На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

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