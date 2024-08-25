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«Вольфсбург» — «Бавария»: во сколько начнётся матч 1-го тура Бундеслиги, где смотреть

Сегодня, 25 августа, состоится матч 1-го тура немецкой Бундеслиги, в котором встретятся «Вольфсбург» и мюнхенская «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Фольксваген Арена» в Вольфсбурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Даниэль Зиберт из Берлина. Стартовый свисток судьи прозвучит в 16:30 мск.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Футбол 3». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В сезоне-2023/2024 мюнхенцы заняли лишь третье место в чемпионате Германии, пропустив вперёд «Байер» и «Штутгарт». «Вольфсбург» завершил Бундеслигу на 12-й строчке.

В минувшем чемпионате «Бавария» дважды праздновала победу над «волками» (2:1 и 2:0). Нынешний сезон немецкий гранд начинает под руководством нового главного тренера Венсана Компани.