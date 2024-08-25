Защитник «Спартака» Чернов оценил результативность Максима Глушенкова

Защитник «Спартака» Никита Чернов высказался о нападающем «Зенита» Максиме Глушенкове, получившем травму руки в матче 5-го тура РПЛ с «Химками» (1:1).

«Не сказал бы, что «Зенит» по игре без Глушенкова существенно отличается. Если посмотреть по цифрам, Макс вёл игру, много забивал. Как я знаю, он ни в какой команде такой результативностью не блистал. Тот факт, что забил шесть в начале чемпионата, для него это хороший результат», — сказал Чернов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В июле 2024 года Глушенков перешёл в «Зенит» из «Локомотива», в составе которого в прошлом сезоне РПЛ был признан лучшим ассистентом турнира. В новом сезоне Максим провёл семь матчей, в которых забил девять мячей и отдал одну результативную передачу. Сумма трансфера составила € 6,3 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 11 млн.