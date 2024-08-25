«Такие зарплаты привлекают». Алисон Бекер подтвердил интерес к нему из Саудовской Аравии

Вратарь «Ливерпуля» Алисон Бекер заявил, что клубы из Саудовской Аравии проявляли интерес к нему.

«Да, был интерес. Когда ты слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает. Это нормально, но дело никогда не доходило до того, чтобы я начинал обсуждение заработной платы.

У меня контракт с «Ливерпулем», и я хочу отработать его или заключить новый. Если в интересах клуба будет вести переговоры обо мне с другими командами, то это отдельный разговор. Я открыт [для Саудовской Аравии], но не сейчас», — приводит слова бразильского вратаря Daily Mail.

Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 28 млн.

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