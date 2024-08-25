Лобос: русские женщины всегда хорошо одеты, хоть на рынок они идут, хоть на прогулку

Бывший чилийский вратарь самарских «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился мнением о русских женщинах.

— Красоту российских девушек, женщин тоже отметили?

— Российские женщины и девушки очень красивы, это действительно так. Я обратил внимание на то, что они всегда наряжаются вне зависимости от повода. Куда бы ни шли — на рынок, по бытовым делам или просто гуляют — они всегда хорошо одеты, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». Также в активе голкипера один матч за основную сборную Чили. 41-летний вратарь завершил карьеру в 2019 году.