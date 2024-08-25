Отец Даку: Мирлинд, скорее всего, останется в «Рубине»

Фехми Даку, являющийся отцом 26-летнего нападающего «Рубина» Мирлинда Даку, ответил на вопрос о будущем своего сына в казанском клубе.

«Конкретных предложений по уходу сына не было, всё закончилось только интересом. Мирлинд, скорее всего, останется в «Рубине». Я хочу, чтобы он продолжал оставаться в такой форме в своём нынешнем клубе. Думаю, в январе появятся более выгодные предложения для Мирлинда и «Рубина», — приводит слова Фехми Даку Sport24.

Даку выступает в составе казанского клуба с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых отметился 15 голами и семью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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