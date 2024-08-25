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Игрок ЦСКА Круговой: возможно, мои замечания команде — неправильно, но мы играем лучше

Игрок ЦСКА Круговой: возможно, мои замечания команде — неправильно, но мы играем лучше
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Крайний защитник московского ПФК ЦСКА Данил Круговой высказался относительно ситуации с тем, что ранее он делал замечания по игре своим партнёрам по обороне.

— Недавно ты делал замечания по игре центральным защитникам. Сейчас вопросов стало меньше?
— Мы с каждой игрой играем всё лучше и лучше, стараемся больше играть низом. Понятно, что бывают ситуации, когда в касание выбивают мяч. Но уже существенно лучше выглядит игра ЦСКА через пас.

— Марко Николич как-то реагировал на твои замечания команде?
— Нет, до этого не дошло (смеётся). Я просто сказал своё мнение. Возможно, да, это было неправильно, что высказался так. Это было на эмоциях. Но сейчас мы в любом случае играем лучше, — сказал Круговой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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