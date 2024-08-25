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Бывший вратарь сборной Чили Лобос охарактеризовал земляков из ЦСКА Давилу и Мендеса

Бывший вратарь сборной Чили Лобос охарактеризовал земляков из ЦСКА Давилу и Мендеса
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Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился мнением о соотечественниках из ЦСКА нападающем Викторе Давиле и полузащитнике Викторе Мендесе.

— В России играют ещё два чилийца: Давила и Мендес. Что можете о них сказать?
— Они мне не звонили, и я с ними не общался. У нас большая разница в возрасте, мы из разных поколений, но, конечно, я знаю, что это за футболисты. Оба вызываются в сборную. Про Давилу и Мендеса могу сказать то же самое, что и про Гальдамеса, — игроки с хорошим потенциалом, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль».

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