Задержанного Павла Дурова могут обвинить в пиратских трансляциях Лиги 1 в «Телеграме»

Издание TF1 сообщило, что задержанный во Франции вечером 24 августа российский предприниматель Павел Дуров может быть обвинён в том, что принадлежащий ему мессенджер «Телеграм» проводил пиратские трансляции футбольных матчей французской Лиги 1.

Ранее ряд французских изданий, в том числе и радиостанция RTL.fr, сообщали, что наличие пиратских трансляций чемпионата Франции в «Телеграме» повлекло снижение числа пользователей, желающих покупать официальные права на телетрансляции, что привело к финансовым убыткам. Как следствие — компания DAZN приобрела у Лиги 1 права за € 500 млн, что вдвое меньше ожидаемой суммы дохода.

По сообщениям СМИ, официальное обвинение Павлу Дурову должны предъявить сегодня, 25 августа. Источники пишут, что ему грозит 20 лет лишения свободы — поскольку он имеет французское гражданство, владелец мессенджера может предстать перед парижским судом.

Как ранее сообщалось, правительство Франции вменяет Дурову пособничество терроризму, педофилии, продаже наркотиков, мошенничеству и другим серьёзным преступлениям. Полиция считает, что Павла можно считать соучастником преступлений пользователей «Телеграма», поскольку он защищает их личные данные и переписки.