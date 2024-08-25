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Эдуардо Лобос высоко оценил потенциал чилийского новичка «Крыльев Советов» Гальдамеса

Эдуардо Лобос высоко оценил потенциал чилийского новичка «Крыльев Советов» Гальдамеса
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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился мнением о чилийском защитнике самарцев Томасе Гальдамесе.

— В «Крылья Советов» недавно перешёл ваш земляк Томас Гальдамес. Не советовался с вами перед переездом о России?
— Томас звонил мне, когда шли разговоры, что он может присоединиться к «Крыльям». Спрашивал про город, про людей, которые работают в клубе, про сам клуб и болельщиков. Можно сказать, что Томас игрок молодой, но с большим будущим. У него есть много хороших качеств. Я его знаю с раннего возраста, так как его отец тоже футболист. Он играл на чемпионате мира-1998 года во Франции. У Томаса очень футбольная семья. Мне кажется, что у него многое может получиться. В последнее время он вызывается в сборную Чили. Гальдамес – игрок с большим потенциалом, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

25-летний чилийский футболист перешёл в «Крылья Советов» в конце июля. Его предыдущим клубом был аргентинский «Годой-Крус». В нынешнем сезоне Гальдамес принял участие в трёх матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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