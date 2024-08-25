Эдуардо Лобос: Акинфеев — возможно, лучший вратарь в новейшей истории России

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос высказался относительно продолжительности карьеры 38-летнего вратаря московского ЦСКА Игоря Акинфеева.

— Удивлены, что Акинфеев до сих пор играет?

— Я удивлён, что Акинфеев продолжает играть. Он же выступает с 16 лет — огромный период времени! Я считаю, что он один из лучших, а может быть, и лучший вратарь в новейшей России. То, что он играет в 38 лет, означает, что он в кондиции и до сих пор в состоянии поддерживать высокий уровень, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

В составе красно-синих Акинфеев принял участие в 773 матчах во всех турнирах, в 312 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 1 млн.

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