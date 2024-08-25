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ЭСК признала верным решение назначить пенальти в ворота «Динамо» Мх в игре с «Динамо» М

ЭСК признала верным решение назначить пенальти в ворота «Динамо» Мх в игре с «Динамо» М
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала верным решение арбитра Егора Егорова назначить пенальти в ворота команды «Динамо» Махачкала на 52-й минуте матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с московским «Динамо» (1:2).

Fonbet Кубок России . Группа A. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
2 : 1
Динамо Мх
Махачкала
0:1 Гаджиев – 44'     1:1 Карраскаль – 54'     2:1 Гладышев – 76'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой игрока обороняющейся команды «Динамо» Махачкала №70 Валентина Пальцева, по мнению всех членов комиссии, является наказуемым, так как рука защитника была неестественно отставлена от тела, увеличивая его площадь, и игрок рисковал быть наказанным, отставляя свою руку далеко от тела в неестественное положение.

В связи с этим комиссия единогласно поддерживает решение VAR вмешаться и пригласить судью к монитору, и решение судьи назначить пенальти после просмотра монитора в данной игровой ситуации», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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