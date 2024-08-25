Александр Мостовой: бросилось в глаза, что с «Зенитом» «Спартаку» не хватало Соболева

Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой заявил о том, что отсутствие в составе «Спартака» нападающего Александра Соболева сказалось на игре красно-белых во вчерашнем матче РПЛ с «Зенитом» (0:0).

«Очень бросилось в глаза, что «Спартаку» не хватало Соболева. Особенно после удаления Эраковича. Красно-белые зажали «Зенит» в штрафной, поэтому нужен был нападающий, который продавит, скинет, поборется и выиграет. Это напоминает «Зенит» с Дзюбой. Когда игра не шла, но они долбанули мяч на 40–50 метров, Дзюба скинул, и гол. Такие нападающие должны быть в команде.

Очень непросто выиграть конкуренцию у Кассьерры. Конечно, Соболев больше бы пригодился «Спартаку». Было видно, что Угальде не хватало мощи и он терялся рядом со здоровыми защитниками», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.