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«Атлетико» М — «Жирона»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию

«Атлетико» М — «Жирона»: во сколько начнётся матч Ла Лиги, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура испанской Примеры, в котором встретятся мадридский «Атлетико» и каталонская «Жирона». Игра пройдёт на стадионе «Сивитас Метрополитано» в Мадриде. В качестве главного арбитра встречи выступит Хуан Мартинес Мунуэра. Стартовый свисток судьи прозвучит в 22:30 мск.

В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Испания — Примера . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 22:30 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Жирона
Жирона
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На момент выхода новости «Атлетико» занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата Испании. В 1-м туре Ла Лиги «матрасники» сыграли вничью с «Вильярреалом» (2:2). «Жирона» заработала одно очко и располагается на 10-й строчке. В 1-м туре каталонская команда поделила очки с «Бетисом» (1:1). На первом месте находится «Сельта», у которой шесть очков за две игры.

Календарь Ла Лиги
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