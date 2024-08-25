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Полузащитник «Реала» Марио Мартин продолжит карьеру в «Вальядолиде» на правах аренды

Полузащитник мадридского «Реала» Марио Мартин перейдёт на правах аренды до конца нынешнего сезона в «Вальядолид», сообщает пресс-служба «сливочных».

20-летний футболист провёл всего два матча в Примере за «Королевский клуб» в минувшем сезоне, не отметившись результативными действиями. Подавляющую часть прошедшего сезона Мартин выступал за вторую команду действующих чемпионов Испании.

Примечательно, что мадридский «Реал» и «Вальядолид» сойдутся сегодня, 25 августа, в очном матче в рамках 2-го тура Ла Лиги. Матч пройдёт в Мадриде на «Сантьяго Бернабеу» и начнётся в 18:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона чемпионата Испании команда Карло Анчелотти не смогла обыграть в гостях «Мальорку» (1:1).