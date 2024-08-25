«Ливерпуль» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

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Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Ипсвич Таун». Мерсисайдцы обыграли соперника со счётом 2:0. «Брентфорд» в минувшем туре играл с «Кристал Пэлас» и одержал победу со счётом 2:1.

В первом круге минувшего сезона английской Премьер-лиги мерсисайдцы разгромили «пчёл» со счётом 3:0. Во втором круге «Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» со счётом 4:1.

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