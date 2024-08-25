Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30

«Ливерпуль» — «Брентфорд»: текстовая онлайн-трансляция матча АПЛ начнётся в 18:30
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 25 августа, состоится матч 2-го тура английской Премьер-лиги, в котором встретятся «Ливерпуль» и «Брентфорд». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. В качестве главного арбитра встречи выступит Стюарт Атвелл. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Англия — Премьер-лига . 2-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 18:30 МСК
Ливерпуль
Ливерпуль
Не начался
Брентфорд
Лондон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В 1-м туре нынешнего сезона английской Премьер-лиги «Ливерпуль» встречался с «Ипсвич Таун». Мерсисайдцы обыграли соперника со счётом 2:0. «Брентфорд» в минувшем туре играл с «Кристал Пэлас» и одержал победу со счётом 2:1.

В первом круге минувшего сезона английской Премьер-лиги мерсисайдцы разгромили «пчёл» со счётом 3:0. Во втором круге «Ливерпуль» выиграл у «Брентфорда» со счётом 4:1.

Календарь АПЛ
Турнирная таблица АПЛ
Материалы по теме
«Ливерпуль» проявляет интерес к Тёну Копмейнерсу — TEAMtalk

Самый высокооплачиваемый спортсмен в мире:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android