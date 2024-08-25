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Мостовой: признание Умярова лучшим игроком матча «Зенита» и «Спартака» — какая-то шутка

Мостовой: признание Умярова лучшим игроком матча «Зенита» и «Спартака» — какая-то шутка
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Бывший футболист сборных СССР и России Александр Мостовой высказался о том, что эксперты признали полузащитника «Спартака» Наиля Умярова лучшим игроком матча 6-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:0).

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

— Лучшим игроком матча «Зенит» — «Спартак» признан Наиль Умяров. Удивлены?
— Удивлён. Я услышал, что его определили лучшим, потому что он, не как всегда, играл вперёд. Представляете, о каких мелочах мы говорим! Игрок «Спартака» находится на той позиции, где он обязан играть вперёд или хоть через раз играть вперёд, признан лучшим, потому что начал играть вперёд. Это просто смешно. Мы привыкли, что Умяров постоянно играет поперёк или назад, а также «привозит». Но эта награда — какая-то шутка, — сказал Мостовой корреспонденту «Чемпионата» Владиславу Круглову.

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