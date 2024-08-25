ЭСК поддержала все решения арбитра Иванова в матче «Спартак» — «Факел»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала верным решение арбитра Сергея Иванова засчитать гол «Спартака» в ворота «Факела» (3:0) на девятой минуте матча 5-го тура РПЛ, а также заявила, что судья верно назначил пенальти в ворота воронежцев на 58-й минуте.

«1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Факел» на 9-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что комиссия не усмотрела факта очевидного нарушения правил со стороны игрока атакующей команды «Спартак-Москва» №6 Срджана Бабича в единоборстве за мяч с игроком обороняющейся команды «Факел» №47 Сергеем Божиным, так как внимание атакующего игрока было полностью сконцентрировано на возможности сыграть в мяч, в который он сыграл в честной манере. А вот внимание защитника было сконцентрировано только на том, чтобы задержать соперника и не дать ему сыграть в мяч.

По этим причинам комиссия единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и засчитать взятие ворот команды «Факел».

2. Судья правильно назначил пенальти в ворота команды «Факел» на 58-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что действия игрока обороняющейся команды «Факел» №72 Мохаммеда Сенхаджи в единоборстве за мяч с атакующим игроком команды «Спартак-Москва» №9 Манфредом Угальде в собственной штрафной площади, по мнению всех членов комиссии, являются наказуемыми, так как он совершил фол по неосторожности, зацепив ногу соперника, не дав ему возможности контролировать мяч.

По этой причине комиссия единогласно поддерживает решение судьи назначить пенальти в данном игровом эпизоде и решение VAR не вмешиваться ввиду отсутствия оснований считать решение судьи очевидно ошибочным», — говорится в заявлении на сайте РФС.