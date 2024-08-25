Педро рассказал о состоянии здоровья после матча со «Спартаком»

18-летний крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро рассказал о своём физическом состоянии после матча 6-го тура РПЛ со «Спартаком» (0:0). Напомним, бразильский футболист получил мышечное повреждение во втором тайме игры 5-го тура чемпионата России с «Химками» (1:1), которая состоялась 18 августа.

«Со мной всё хорошо, с ногами всё в порядке, без травм», — приводит слова Педро Metaratings.

Педро выступает в составе сине-бело-голубых с февраля 2024 года. За этот период он принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7 млн.

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