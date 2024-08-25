«Обидная ничья». «Спартак» отреагировал на результат матча с «Зенитом»

Пресс-служба московского «Спартака» отреагировала на результат матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (0:0).

«Обидная ничья в Санкт-Петербурге.

Спасибо за поддержку, красно-белые!» — написано в телеграм-канале красно-белых.

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в чемпионате России завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Игра состоится 31 августа. «Зенит» проведёт матч с «Пари НН». Встреча также состоится 31 августа.

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