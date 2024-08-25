«Балтика» выпустила видеоролик в честь 70-летия клуба

Пресс-служба калининградской «Балтики», в официальном YouTube-канале опубликовала ролик, посвящённый 70-летию со дня основания клуба.

В ролике отражено богатое культурное и историческое прошлое Калининградской области, а также отдельно подчёркивается любовь местных жителей к футболу и главной команде региона.

«Чемпионат» предлагает посмотреть ролик к юбилею одного из старейших клубов России:

«Балтика» была основана 23 августа 1954 года. Клуб является лидером по количеству матчей во втором эшелоне российского футбола. Это первая команда, набравшая 1000 очков во второй по силе лиге чемпионата России.

На данный момент калининградцы занимают 13-е место в турнирной таблице Мелбет Первой лиги после шести сыгранных матчей.