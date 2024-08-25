Червиченко: категорически не нравится Угальде, «Спартаку» нужен габаритный форвард

Бывший президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился мнением об уровне игры нападающего красно-белых Манфреда Угальде.

«С Угальде всё понятно — он может закатывать мячи только аутсайдерам с двух метров и оттуда, откуда бабушки забивают. Мы видели, что Угальде не может попасть в пустые ворота с пяти и десяти метров. Мне категорически не нравится Угальде и «Спартаку» нужен габаритный нападающий. Потому что сейчас в атаке «Спартака» бегают одни недомерки: Угальде и Маркиньос. А из-за отсутствия фактурного нападающего в атаку пришлось идти Бабичу и Мартинсу», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В нынешнем сезоне Угальде сыграл семь матчей во всех турнирах, в которых отметился пятью голами и одним ассистом.

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