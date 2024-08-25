Эдуардо Лобос: странно, что в «Крыльях Советов» три-четыре вратаря хорошего уровня

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился мнением о нынешних голкиперах самарского клуба. Напомним, на данный момент в обойме команды находятся Сергей Песьяков, Иван Ломаев, Богдан Овсянников и Евгений Фролов.

— Как вам нынешние вратари «Крыльев Советов»?

— Странно, что в клубе три-четыре вратаря хорошего уровня, каждый из которых может играть. Но, возможно, тот потенциал и качества, которые у них есть, позволят всем им конкурировать, расти и демонстрировать качественную игру. Знаю Песьякова. Он уже давно играет в РПЛ. Мы даже вроде бы с ним пересекались. Ломаев — молодой вратарь с высоким потенциалом. В прошлом году Овсянников играл какие-то матчи и продемонстрировал хороший уровень, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.