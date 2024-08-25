ЭСК признала верным решение не назначать пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Ростовом»

Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала верным решение арбитра Владислава Безбородова не назначать пенальти в ворота «Оренбурга» на 45+5-й минуте матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительное касание рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Оренбург» №12 Андрея Малых с телом игрока атакующей команды «Ростов» №40 Ильи Вахании (у комиссии нет видеоракурса с точкой контакта), по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как в этом прикосновении с соперником не было усилия или безрассудства.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока обороны не влияли на нападающего, который, почувствовав контакт, явно преувеличил его последствия, в связи с чем единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», — говорится в заявлении на сайте РФС.