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ЭСК признала верным решение не назначать пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Ростовом»

ЭСК признала верным решение не назначать пенальти в ворота «Оренбурга» в игре с «Ростовом»
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Экспертно-судейская комиссия при президенте РФС (ЭСК) признала верным решение арбитра Владислава Безбородова не назначать пенальти в ворота «Оренбурга» на 45+5-й минуте матча 5-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:3).

МИР Российская Премьер-лига . 5-й тур
17 августа 2024, суббота. 19:30 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 2
Оренбург
Оренбург
0:1 Мансилья – 18'     0:2 Марин – 35'     1:2 Комличенко – 51'     2:2 Комличенко – 52'     3:2 Роналдо – 90+4'    

«Решение ЭСК мотивировано тем, что незначительное касание рукой со стороны игрока обороняющейся команды «Оренбург» №12 Андрея Малых с телом игрока атакующей команды «Ростов» №40 Ильи Вахании (у комиссии нет видеоракурса с точкой контакта), по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым, так как в этом прикосновении с соперником не было усилия или безрассудства.

По мнению всех членов комиссии, действия игрока обороны не влияли на нападающего, который, почувствовав контакт, явно преувеличил его последствия, в связи с чем единогласно поддерживает решение судьи продолжить игру и решение VAR не вмешиваться ввиду отсутствия очевидных оснований для этого», — говорится в заявлении на сайте РФС.

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