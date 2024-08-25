Радченко: «Зенит» не ожидал такой игры от «Спартака», красно-белые были близки к победе

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко поделился впечатлениями от вчерашнего матча сине-бело-голубых с московским «Спартаком» (0:0) в рамках РПЛ.

«Конечно, ожидал от «Зенита» большего в матче со «Спартаком». «Зенит» вышел в боевом составе, не было только Глушенкова. «Зенит» не ожидал такой игры от «Спартака», который высоко прессинговал в первом тайме, поэтому первая половина матча не получилась. А во втором тайме произошло удаление у Эраковича. Я бы не сказал, что «Спартак» заслуживал победы в таком матче, но по тому, как складывалась игра, красно-белые были близки к победе», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в РПЛ завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча команда дважды сыграла вничью и одержала одну победу.