Видео: невероятный сейв Давида Райи в матче с «Астон Виллой»

Вратарь «Арсенала» Давид Райя совершил невероятное спасение на 54-й минуте матча 2-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой», который завершился победой «канониров» со счётом 2:0.

Сначала мяч после удара с подступов к штрафной площади после рикошета по высокой дуге попал в перекладину. Голкипер «Арсенала» до последнего пятился, в итоге упал, но в нужный момент вскочил и смог парировать мяч в прыжке после добивания головой от нападающего «Астон Виллы» Олли Уоткинса.

«Арсенал» занимает третье место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. Команда набрала шесть очков за два матча. «Астон Вилла» заработала три очка и располагается на 12-й строчке. На первом месте находится «Манчестер Сити», имеющий в своём активе шесть очков после двух встреч.

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