Игрок «Акрона» Данилин: будь мы поудачливее, сейчас бы шли там же, где и ЦСКА

Полузащитник тольяттинского «Акрона» Кирилл Данилин высказался о выступлениях команды на старте нынешнего сезона РПЛ. После шести сыгранных матчей клуб находится на 13-м месте и имеет в своём активе четыре очка.

«Конечно, цель быть наверху в таблице даже в первом сезоне в РПЛ видится реальной. Происходят разные обстоятельства, мы потеряли очки, которые не должны были терять. Будь мы где-то поудачливее и поопытнее, мы бы сейчас шли там же, где и ЦСКА.

Каждую игру нужно рассматривать отдельно. С «Локомотивом» нам не хватило опыта, единственные поражения по игре — «Динамо» и ЦСКА. Не хватает опыта, ещё чего-то. Тяжело сказать. Но чувствуется, что этот опыт набирается с ходом времени. С каждой игрой становится всё лучше, мы не закрываемся даже с такими командами, как ЦСКА. Показываем свой футбол всё лучше», — сказал Данилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.