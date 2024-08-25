Джанашия — о результативности Глушенкова: он нашёл свою команду

Бывший нападающий «Локомотива» Заза Джанашия ответил на вопрос, были бы железнодорожники ещё сильнее, если бы смогли сохранить полузащитника Максима Глушенкова, в данный момент выступающего за «Зенит».

«Может быть. Но в этом году уже появилась новая молодёжь. Сейчас Глушенков в «Зените», он нашёл свою команду. Поэтому он так хорошо выступает», – приводит слова Джанашии Metaratings.

На данный момент 25-летний Глушенков возглавляет рейтинг бомбардиров нового сезона РПЛ, забив семь голов в пяти матчах. В игре 5-го тура с «Химками» (1:1) футболист получил травму руки, после чего перенёс операцию. Он пропустил вчерашний матч своей команды со «Спартаком» (0:0).

Глушенков выступал за «Локомотив» в сезонах-2022/2023 и 2023/2024.