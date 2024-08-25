Эдуардо Лобос рассказал о своём единственном штрафе в «Крыльях Советов»

Бывший чилийский вратарь самарских «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос рассказал о своём единственном штрафе в российском клубе, который ему выписал Леонид Слуцкий, возглавлявший команду в тот момент.

— Не штрафовал Слуцкий за лишний вес?

— За лишний вес никогда не было штрафов. Только раз он меня наказал — за опоздание на сборы из-за переноса рейса.

— На много?

— 500 или 1000 долларов, если не ошибаюсь, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Лобос выступал в составе самарского клуба с 2005 по 2011 год. За этот период он принял участие в 142 матчах во всех турнирах, в 47 из которых отыграл «на ноль». Также в активе голкипера один матч за основную сборную Чили. 43-летний вратарь завершил карьеру в 2019 году.