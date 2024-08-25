Иван Игнатьев возглавил бомбардирскую гонку в чемпионате Армении

25-летний нападающий «Урарту» Иван Игнатьев, являющийся воспитанником академии «Краснодара», возглавил бомбардирскую гонку в чемпионате Армении. Гол в матче 4-го тура с «Алашкертом» (0:3) стал третьим для российского футболиста в нынешнем сезоне армянской Премьер-лиги.

Игнатьев присоединился к «Урарту» нынешним летом на правах свободного агента. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 600 тыс.

После трёх туров чемпионата Армении «Урарту» набрал семь очков и на текущий момент занимает второе место, отставая от «Арарата» на два очка, однако у «Урарту» есть игра в запасе.

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