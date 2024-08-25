Полузащитник «Акрона» Палиенко: четыре мяча от ЦСКА — много, нас наказали за ошибки

Полузащитник «Акрона» Максим Палиенко поделился мыслями после вчерашнего крупного поражения своей команды от ЦСКА (0:4) в рамках 6-го тура РПЛ.

«Я бы не сказал, что во втором тайме что-то случилось с «Акроном». Просто нас не простили за ошибки. В РПЛ нельзя ошибаться, поэтому нас наказали. Из одного пропущенного гола вывалились другие мячи.

Конечно, четыре пропущенных мяча от ЦСКА — это слишком много. Я считаю, что первый тайм выдался равный и ЦСКА играл больше на контратаках. Поэтому ход игры никак не выливался в счёт 0:4», — сказал Палиенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После шести сыгранных матчей «Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с четырьмя очками.