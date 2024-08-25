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Бывший вратарь «Крыльев Советов» Лобос: Слуцкий называл меня толстячком, жиробасом

Бывший вратарь «Крыльев Советов» Лобос: Слуцкий называл меня толстячком, жиробасом
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Бывший чилийский вратарь «Крыльев Советов» Эдуардо Лобос поделился воспоминаниями о работе под руководством Леонида Слуцкого в самарском клубе.

— До переезда в Китай Слуцкий ударился в медийку: вёл шоу, занимался юмором. Удивлены этим?
— Мне кажется, что у него были эти качества характера и раньше. Я следил за ним в «Инстаграме»* (организация Meta признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории РФ. — Прим. «Чемпионата»). Поэтому видел много фотографий и видео, где он участвует в шоу. И он всегда был таким: шутил, смеялся сам и заставлял смеяться других. Когда мы общались, то постоянно сыпал шутками-прибаутками. Это в его характере и стиле.

— Вспомните какой-то его подкол?
— Таких историй я не вспомню. Но он всё время называл меня толстячком или пухляшом. Каждый раз я привозил с каникул килограмм, два или три лишнего веса. И он подкалывал меня испанским словом gordito. Это можно перевести как толстяк, пухляш или жиробас, — сказал Лобос в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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