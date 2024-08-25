Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Дмитрий Радченко: поцелуй Станковича в лоб Эраковича — провокация

Дмитрий Радченко: поцелуй Станковича в лоб Эраковича — провокация
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об эпизоде в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0), в котором после удаления защитника сине-бело-голубых Страхини Эраковича его, уходящего с поля, в лоб поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
24 августа 2024, суббота. 17:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
0 : 0
Спартак М
Москва
Удаления: Эракович – 62' / нет

«Поцелуй тренера «Спартака» в лоб игрока «Зенита» является провокационным. Но Станкович после матча объяснил, что они давно знакомы. Наверное, в пылу борьбы Станковичу не стоило этого делать, потому что это ненормально. Нужно было поддержать по-другому: похлопать по плечу или пожать руку. Не уверен, что в российском футболе был похожий момент. Но это часть футбола, ведь мы играем для зрителей. Теперь этот эпизод будут много обсуждать и смаковать, потому что он очень редкий», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Станкович высказался об удалении Эраковича в матче «Зенит» — «Спартак»

Самые титулованные футбольные клубы России:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android