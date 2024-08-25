Дмитрий Радченко: поцелуй Станковича в лоб Эраковича — провокация

Бывший футболист «Зенита» Дмитрий Радченко высказался об эпизоде в матче 6-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0), в котором после удаления защитника сине-бело-голубых Страхини Эраковича его, уходящего с поля, в лоб поцеловал главный тренер красно-белых Деян Станкович.

«Поцелуй тренера «Спартака» в лоб игрока «Зенита» является провокационным. Но Станкович после матча объяснил, что они давно знакомы. Наверное, в пылу борьбы Станковичу не стоило этого делать, потому что это ненормально. Нужно было поддержать по-другому: похлопать по плечу или пожать руку. Не уверен, что в российском футболе был похожий момент. Но это часть футбола, ведь мы играем для зрителей. Теперь этот эпизод будут много обсуждать и смаковать, потому что он очень редкий», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Самые титулованные футбольные клубы России: