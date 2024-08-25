Юрий Сёмин: «Зенит» не находится на недосягаемом уровне

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился мнением о санкт-петербургском «Зените», который сыграл вничью со «Спартаком» (0:0) в матче 6-го тура Российской Премьер-Лиги.

«Матч со «Спартаком» показал, что «Зенит» не находится на недосягаемом уровне. Это такая же команда, которая может терять очки и показывать не самый лучший футбол», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

На текущий момент сине-бело-голубые возглавляют турнирную таблицу РПЛ, записав в свой актив 14 очков. Команда второй матч подряд в чемпионате России завершила вничью. «Спартак», в свою очередь, занимает четвёртое место, набрав 11 очков. За последние три матча красно-белые дважды сыграли вничью и одержали одну победу.

В следующем туре РПЛ «Спартак» встретится с «Рубином». Игра состоится 31 августа. «Зенит» проведёт матч с «Пари НН». Встреча также состоится 31 августа.

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