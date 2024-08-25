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«Крылья Советов» не планируют возвращать свой логотип на верхний ярус «Солидарность Арены»

«Крылья Советов» не планируют возвращать свой логотип на верхний ярус «Солидарность Арены»
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«Крылья Советов» не будут просить руководство самарского стадиона «Солидарность Арена» вернуть свой логотип на верхний ярус, откуда ранее его убрал тольяттинский «Акрон», также проводящий домашние матчи в РПЛ на этом стадионе. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, самарцы не собираются каждый матч переставлять кресла на арене, в связи с чем не считают целесообразным возвращать логотип.

Отметим, что стадион принадлежит Самарской области и изначальная инициатива разместить на нём эмблему «Крыльев» принадлежала не клубу, а руководству арены.

Напомним, ранее болельщики «Крыльев Советов» в социальных сетях с негодованием восприняли решение «Акрона» убрать логотип их клуба с арены.

На данный момент «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ, имея три очка после пяти матчей.

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