«Крылья Советов» не планируют возвращать свой логотип на верхний ярус «Солидарность Арены»

«Крылья Советов» не будут просить руководство самарского стадиона «Солидарность Арена» вернуть свой логотип на верхний ярус, откуда ранее его убрал тольяттинский «Акрон», также проводящий домашние матчи в РПЛ на этом стадионе. Об этом сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, самарцы не собираются каждый матч переставлять кресла на арене, в связи с чем не считают целесообразным возвращать логотип.
Отметим, что стадион принадлежит Самарской области и изначальная инициатива разместить на нём эмблему «Крыльев» принадлежала не клубу, а руководству арены.
Напомним, ранее болельщики «Крыльев Советов» в социальных сетях с негодованием восприняли решение «Акрона» убрать логотип их клуба с арены.
На данный момент «Крылья Советов» замыкают турнирную таблицу РПЛ, имея три очка после пяти матчей.