Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Динамо — Краснодар. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
17:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ювентус» объявил о переходе Фабио Миретти в «Дженоа» на правах аренды

«Ювентус» объявил о переходе Фабио Миретти в «Дженоа» на правах аренды
Комментарии

«Ювентус» на официальном сайте сообщил о переходе 21-летнего центрального полузащитника Фабио Миретти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

Подчёркивается, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Фото: ФК «Дженоа»

Миретти является воспитанником «Старой синьоры». В составе основной команды «Ювентуса» 21-летний футболист принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне Миретти провёл на поле 1271 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

Материалы по теме
«Ювентус» арендует Консейсау у «Порту» — Романо

Сколько стоят молодые футболисты:

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android