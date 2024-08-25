«Ювентус» объявил о переходе Фабио Миретти в «Дженоа» на правах аренды

«Ювентус» на официальном сайте сообщил о переходе 21-летнего центрального полузащитника Фабио Миретти в «Дженоа» на правах аренды до конца сезона-2024/2025.

Подчёркивается, что арендное соглашение не предусматривает опцию выкупа.

Фото: ФК «Дженоа»

Миретти является воспитанником «Старой синьоры». В составе основной команды «Ювентуса» 21-летний футболист принял участие в 75 матчах во всех турнирах, в которых он отметился двумя голами и пятью результативными передачами. В минувшем сезоне Миретти провёл на поле 1271 минуту. Действующее трудовое соглашение игрока с туринским клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.

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