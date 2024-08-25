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Холанд поделился эмоциями от возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»

Холанд поделился эмоциями от возвращения Гюндогана в «Манчестер Сити»
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Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд высказался на тему возвращения полузащитника Илкая Гюндогана в стан «горожан».

«Это потрясающе. Кажется таким привычным видеть его в раздевалке и процедурном кабинете. Здорово, что он вернулся. Илкай — потрясающий футболист, все это давно знают. Не могу дождаться, когда ещё раз сыграю с ним», — приводит слова Холанда пресс-служба «Манчестер Сити» на официальном сайте.

Гюндоган выступал в составе английского клуба с 2016 по 2023 год. Летом минувшего года немецкий футболист присоединился к «Барселоне». Однако в нынешнем августе он вернулся в английский клуб. За период игры в «Манчестер Сити» Гюндоган провёл 305 матчей во всех турнирах, в которых забил 60 голов и отдал 38 результативных передач.

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