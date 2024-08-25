Дмитрий Радченко: Соболев больше бы пригодился «Спартаку», чем «Зениту»

Бывший футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Радченко считает, что московскому «Спартаку» не хватало нападающего Александра Соболева во вчерашнем матче с сине-бело-голубыми (0:0) в рамках РПЛ.

«Я думаю, что Соболев в прошедшем матче больше бы пригодился «Спартаку», чем «Зениту». Потому что в последние 15 минут мы видели, что «Зениту» было совсем не легко. Команда защищалась большим количеством игроков, «Спартак» много атаковал. Соболев благодаря своему росту мог помочь красно-белым в штрафной площади «Зенита», — сказал Радченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Напомним, в прошлом месяце Соболев был отстранён от основной команды «Спартака». Александр имеет действующее трудовое соглашение с красно-белыми до 30 июня 2026 года. В минувшем сезоне в активе 27-летнего нападающего 34 матча во всех турнирах, 10 голов и девять результативных передач. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость нападающего «Спартака» в € 7,5 млн.