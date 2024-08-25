Форвард «Зенита» Педро назвал самого сильного игрока «Спартака»

18-летний крайний нападающий санкт-петербургского «Зенита» Педро после матча 6-го тура Российской Премьер-Лиги со «Спартаком» (0:0) назвал самого сильного футболиста красно-белых.

«Спартак» — большой клуб, у них хорошая, слаженная и крепкая команда, было тяжело против них играть. Также у команды хорошие атакующие игроки, они хорошо используют моменты.

Сейчас у них самым сильным футболистом является Барко. Это очень техничный футболист, хорошее укрепление для «Спартака», у него хороший уровень мастерства», — приводит слова Педро ТАСС.

25-летний аргентинский атакующий хавбек Эсекьель Барко перешёл в московский «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года, сумма трансферной компенсации составила € 14 млн. В четырёх матчах РПЛ Барко забил два гола и выполнил три результативных паса.